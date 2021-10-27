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رئيس مدينة قلين يقود حملة موسعه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة

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رئيس مدينة قلين يقود حملة موسعه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة رئيس مدينة قلين يقود حملة موسعه لإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة

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تابع فادي عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدوله بمركز قلين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطيه وإدارة الأوقاف والري والصرف، وبمشاركة اللواء وائل الاشوح مساعد مدير الأمن والعميد أحمد فرحات، مأمور المركز ورئيس المباحث وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد رئيس مركز ومدينة قلين، أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على أراضي أملاك الدوله والأراضي الزراعيه، ووجه بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على أراضى املاك الدوله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين والحفاظ على اراضى املاك الدوله والأراضي الزراعيه التي هي حق الأجيال القادمة.

المصرى اليوم

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