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20 متسابقا من 5 دول في «الباراموتور» يحلقون بالمظلات في سماء الأقصر

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20 متسابقا من 5 دول في «الباراموتور» يحلقون بالمظلات في سماء الأقصر 20 متسابقا من 5 دول في «الباراموتور» يحلقون بالمظلات في سماء الأقصر

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شهدت سماء محافظة الأقصر، لليوم التاني على التوالي، إقلاع 20 متسابقا من الطيارين المحترفين من عدة دول بالمظلات الجوية وعمل سباق الباراموتور وهو نوع من الجذب السياحي وتنشيط السياحة بالأقصر.

وانطلقت عدد من العروض المميزة بالمظلات، في سماء الأقصر، تحمل اسم «الباراموتور» والتي جابت سماء الأقصر بمنطقة فندق الجولي فيل بالأقصر، الذي استمر لمدة يومين، بحضور عدد من الوفود الأجنبية من السائحين المتواجدين بالأماكن والمعالم الأثرية في الأقصر.

كما شارك في هذا الحدث العالمى متسابقون من دول أمريكا والسويد وسويسرا والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، حيث تم تنظيم تلك العروض الجوية فوق فندق الجولي فيل بالأقصر، بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة في اليابان والمانيا وأسبانيا وهولندا ومصر، لإضفاء نمط سياحي جديد في مدينة الأقصر لتحقيق سحر المغامرة والبهجة بين السائحين من حول العالم.

وتم تنظيم تلك العروض الجوية بالتزامن مع استعدادات الأقصر للحفل العالمي لافتتاح مشروع «إحياء طريق الكباش الفرعوني»، والذي تستعد له سلطات المحافظة وكافة الجهات المعنية لإخراج حفل يليق لمكانة والأقصر ويبهر العالم .

المصرى اليوم

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