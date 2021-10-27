هل مَن أُصيب بكورونا وتلقى جرعتَي اللقاح يحتاج إلى الجرعة الثالثة؟.. استشاري يُجيب

★ ★ ★ ★ ★

"الخشان": الاحتياج للجرعة الرابعة مرهون بالدراسات المستقبلية.. وقد تكون سنوية

هل مَن أُصيب بكورونا وتلقى جرعتَيْن من اللقاح يحتاج إلى الجرعة الثالثة؟ أسئلة كثيرة تدور بأذهان الكثيرين في المجتمع، لافتين إلى أنه بعد إقرار الجرعة الثالثة من لقاح كورونا هل يمكن أن يتم إقرار جرعة رابعة؟ وهل ستكون جرعة سنوية؟

وكشف استشاري الأمراض المعدية للكبار الدكتور ثامر الخشان؛ عن أهمية إعطاء الجرعة الثالثة لمَن تعرّض لإصابة بفيروس كورونا، وسبق أن تلقى جرعتَي لقاح كورونا.

وقال الدكتور الخشان؛ عبر برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، إن اللقاح أثبت فاعليته من التحصين الذاتي بعد الإصابة بكورونا؛ لمنع العدوى، بإذن الله.

وطمأن الجميع بأنه توجد عدة جهات ولجان تدرس بشكل علمي عن كورونا وجدوى اللقاحات وهم يطلعون على الأبحاث كافة من مصادرها الرسمية من دراسات ومنظمات معتمدة، مشيراً إلى أن التوصيات المتعلقة بجرعة ثالثة ولقاحات كورونا بشكلٍ عام مبنية على معلومات ودراسات ولا يصدر قرار ارتجالي، وعندما تقرّ الجهات المعنية ضرورية أخذ جرعة ثالثة، فهذا القرار فعلاً ضروري.

وتابع الخشان؛ وبالنسبة لموضوع الجرعة الرابعة لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال حالياً إنما ستتم معرفة ذلك في الدراسات المستقبلية، وقد تكون جرعة سنوياً كمثل التطعيمات، ونقول إن اللقاح الحالي يعطي مناعة ومدة جيدة، والهدف الأساسي الآن أن نخرج من الجائحة، ونكسر حلقة الانتشار، وغالباً سيستمر الفيروس مثله مثل الفيروسات الموجودة، وممكن تكون هناك تطعيمات تُؤخذ سنوياً وسوف تتضح الرؤية.

ونصح الدكتور الخشان؛ الجميع، مع دخول فصل الشتاء، بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لافتاً إلى أنه كما أوضحت وزارة الصحة، لا توجد إشكالية في التوقيت أن تؤخذ "الموسمية" مع لقاح الجرعة الثالثة أو تجعل بينهما تفاوتاً.