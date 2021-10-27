تراجع أسعار النفط وبرنت عند 85.81 دولار للبرميل

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هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.9 %

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بارتفاعها، ومع متابعة آخر مستجدات المعروض والطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.7% إلى 85.81 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما تراجعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.9% عند 83.93 دولار للبرميل.

وارتفع الخام الأمريكي لأعلى مستوى في 7 سنوات عند تسوية تعاملات الثلاثاء مسجلاً 84.65 دولار للبرميل، في ظل استمرار نقص المعروض من الغاز الطبيعي والفحم؛ ما عزّز الطلب على المنتجات البترولية.

ويتوقع "لاري فينك"؛ المدير التنفيذي لـ"بلاك روك"، وصول سعر النفط إلى مستوى 100 دولار.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.