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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. مواجهات الأهلي وبرشلونة وريال مدريد

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. مواجهات الأهلي وبرشلونة وريال مدريد مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. مواجهات الأهلي وبرشلونة وريال مدريد

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تنطلق اليوم الأربعاء 27-10-2021 عدة مباريات في المنافسات العربية والعالمية، على رأسها الدوري المصري والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

إذ تقام في الدوري المصري منافستان للنادي الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

ويتحدى بيراميدز نظيره المقاصة ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

يواجه برشلونة نظيره رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام السابعة مساءً، ويذاع عبر قناة bein sports 1 premium.

ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا ضمن منافسات نفس الجولة، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة bein sports 1 premium.

يواجه يوفنتوس نظيره ساسولو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وتذاع المباراة عبر قناة Match Football 1 في تمام السادسة والنصف مساءً.

ويلعب إنتر ميلان مع إمبولي ضمن منافسات نفس الجولة، ويذاع اللقاء عبر قناة Sky Sport Calcio 1، في تمام الساعة 8:45 مساءً.

المصرى اليوم

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