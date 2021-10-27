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وزيرة الهجرة تتصل ببعثة دار الكتب إلى السودان للاطمئنان عليهم

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وزيرة الهجرة تتصل ببعثة دار الكتب إلى السودان للاطمئنان عليهم وزيرة الهجرة تتصل ببعثة دار الكتب إلى السودان للاطمئنان عليهم

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في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على متابعة موقف المصريين في السودان بعد التطورات الأخيرة، وأوضحت نبيلة مكرم، أن غرفة عمليات الوزيرة تلقت عددا من الاستفسارات من أهالي بعثة الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب للاطمئنان على صحة ذويهم المشاركين في معرض للكتاب هناك، والذين يستعدون لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب.
وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الهجرة اتصالا هاتفيا بأشرف محمد أحمد، من أفراد البعثة، والذي أكد أن الجميع بخير، وأنهم ملتزمون بما تنشره الدولة المصرية من تعميمات، حرصا على سلامتهم.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة المصريين فى السودان، تلقت أيضًا استفسارات من الأهالى المتواجدين فى عن أبنائهم الدارسين بالسودان بسبب عدم إمكانية التواصل معهم للاطمئنان عليهم.
وأشارت وزيرة الهجرة، أن سبب القلق الذى يعترى الأهالى هو أن هناك بعض المشاكل فى الإنترنت نتيجة للظروف الحالية، مؤكدة أن أعضاء الجالية المصرية بخير ولم يصلنا أي شكوي منهم وليس لهم تداخل مع الأحداث.
وتابعت وزيرة الهجرة: لا داعى لقلق الأهالى لأن أبناء الجالية بعيدين عما يحدث، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الخارجية وأن غرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار 24 ساعة ويقوم فريق عمل الغرفة بطمأنة الأسر على ذويهم بالسودان .

المصرى اليوم

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