مدير تعليم الجوف يكرّم المعلم "الزارع" الذي كسا أسوار مدرسته بمعالم المملكة‎‎

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"الغامدي" أثنى على ولائه وروحه العالية ورسوماته الفنية المميزة

كرّم المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ معلم التربية الفنية في مدرسة الملك سعود الثانوية بمحافظة دومة الجندل زياد بن سعد الزارع؛ على جهوده في تحسين سور المدرسة الخارجي برسومات فنية متميزة.

وأثنى "الغامدي"؛ على جهود المعلم وعلى روحه العالية للانتماء للتعليم، بحضور مدير مكتب التعليم بدومة الجندل.

وكانت "سبق"، قد نشرت مبادرة "الزارع"، قبل أيام، تحت عنوان "معلم بدومة الجندل يحوّل أسوار مدرسته لمعالم وشعارات وطنية"، والذي قام بإبراز معالم المملكة وشعاراتها الوطنية على أسوار مدرسته، حوّلتها للوحة فنية جاذبة ولافتة للتعرف على أهم المعالم بالمملكة.