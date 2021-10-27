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شعرت "طالبة " كانت تستقل اتوبيس نقل عام بيد تاتى من الكرسى الخلفى تتحسس جسدها وتتحرش بها ،إنهارت الطالبة واعتقدت فى البداية ان ما يحدث مجرد خطا غير مقصود من المسن المتحرش .

تركت الطالبة مقعدها وتوجهت لمقعد اخر فى الصفوف الامامية من الاتوبيس ،إلا انها فوجئت بالمتحرش المسن يتعقبها وياتى خلفها محاولا ملامسة جسدها مرة ثانية ،لكنها نهرته وبشدة ما أثار حفيظة الركاب الذين التفوا حولهم وامسكوا بالمسن المتحرش الذى حاول الهروب منهم .

أمسك الركاب بالمسن المتحرش توجه به الركاب إلى قسم شرطة المعادى حيث حررت الطالبة محضرا بالواقعة هناك ،وجارى استجواب المسن المتهم بالتحرش حول الواقعة .

كان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن تضرر فتاة تدعى «كنزي» من تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الأشخاص داخل أتوبيس في القاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الفيديو والقبض على المتهم.

وقالت التحريات إن ضحية التحرش طالبة مقيمة بمنطقة الهرم في الجيزة وتم تحرير محضر في قسم شرطة المعادي بواقعة التحرش من أحد الأشخاص أثناء جلوسه خلف مقعدها في أتوبيس، وبالفحص تبين أن المتهم مقيم بمنطقة العياط ويبلغ من العمر 38 سنة ومتزوج ولديه أطفال.