استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات والكابلات التالفة برأس غارب

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كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الاعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وتقديم خدمة آمنة حفاظا على المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن.

وأضاف حامد أنه تم استكمال أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتغيير الكشافات التالفة وتغيير الكابلات التالفة وتغطيتها وإصلاح الخلايا الكهربائية وتأمين وإغلاق الابواب بأعمدة الإنارة بمنطقة جنينة الحاج نور، استعدادا للتغيرات الجوية وحفاظا على سلامة المواطنين وخاصة الاطفال وتقديم خدمات أمنه لهم.