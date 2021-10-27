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«حط أيده على جسمي».. «كنزي» تصرخ في وجه متحرش داخل أتوبيس المعادي (التفاصيل )

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«حط أيده على جسمي».. «كنزي» تصرخ في وجه متحرش داخل أتوبيس المعادي (التفاصيل بالفيديو) «حط أيده على جسمي».. «كنزي» تصرخ في وجه متحرش داخل أتوبيس المعادي (التفاصيل )

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كشفت كنزي وائل الطالبة المعروفة إعلاميًا بـ «فتاة المعادي» تفاصيل تعرضها لتحرش الجنسي داخل أتوبيس نقل عام أثناء عودتها من التمرين بالنادي الإهلي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم وعرضه على جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 إيام على ذمة التحقيقات.

أكدت المجني عليها أنها تعرضت لأسوأ موقف يمكن أن تتعرض لها أي فتاة في حياتها داخل الموصلات، وقالت وأنا راجعه من التمرين داخل الاتوبيس في شخص كان يجلس في المقعد الخلفي وبدأ يلامس حاجات من جسدي.

وأضافت الطالبة في كلية إعلام في وانهمرت دموعها أثناء حديثها أنها غيرت مكان جلوسها داخل الأتوبيس للهروب من تصرفات المتحرش، وفوجئت أيضا بملاحقتي والجلس خلفي مرة آخري و«عدى إيده من جمب الكرسي وحطها على جسمي»، ما جعلني اصراخ في وجهه وأطلب استغاثة ركاب الأتوبيس.

كنزي ضحية التحرش في الأتوبيس المعادي

كان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر فتاة من تعرضها للتحرش الجنسي من أحد الأشخاص داخل أتوبيس نقل عام بمنطقة المعادي، وتمكن ضباط المباحث من كشف غموض الواقعة والقبض على المتهم.

وأكد التحريات إن ضحية التحرش 18 سنة طالبة في كلية الإعلام مقيمة في منطقة الهرم بالجيزة، وانها حررت محضر بقسم شرطة المعادي بتعرضها للتحرش الجنسي من أحد الأشخاص أثناء جلوسه في المقعد الخلفي داخل الأتوبيس، وتم القبض عليه وتبين أن المتهم 38 سنة ومتزوج ولديه ابناء ومقيم بمنطقة العياط في الجيزة.

وأقرأ أيضا.. التحقيقات تكشف مفاجآت في قضية التحرش بـ «فتاة المعادي» في الأتوبيس

المصرى اليوم

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