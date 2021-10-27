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جامعة عين شمس تنظم ندوة حول «التلعثم عند الأطفال»

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جامعة عين شمس تنظم ندوة حول «التلعثم عند الأطفال» جامعة عين شمس تنظم ندوة حول «التلعثم عند الأطفال»

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بمناسبة اليوم العالمى للتلعثم وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة تنظم الكلية ندوه علمية بعنوان «التلعثم عند الاطفال في المجتمع مابين التكيف والانسحاب الاجتماعي وتأثيره على نفسية الطفل» وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١ بالمدرج الرئيسى بالكلية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

تأتى الندوة تحت اشراف د.منال عمر الطب طب نفسي بقسم الدراسات الطبية للأطفال ود.ريهام احمد فهيم امراض التخاطب بقسم الدراسات الطبية للأطفال، وسيتم منح المتدرب شهادة حضور من الكلية.

جدير بالذكر أنه يوافق اليوم العالمي للتوعية بالتلعثم ٢٢ من أكتوبر من كل عام، والذي بدأ الاحتفاء به منذ عام ١٩٩٨.

ويُهدف من خلال فعاليات اليوم الإلتزام بصحة وسلامة الأفراد ونشر التوعية بالأسباب وطرق علاج المصابين بهذه الحالة. وتُعرف «التلعثم» أو «التأتأة» بمواجهة المصاب صعوبة في النطق، وتواجد اضطراب عند خروج الكلام والتحدث. وتشتد بحسب حالة الشخص، لتكون الأسوأ عندما يكون الشخص متعبًا أو متحمسًا أو تحت الضغط النفسي.

المصرى اليوم

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