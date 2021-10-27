تعرف علي حركة السفن في البحر الأحمر اليوم الأربعاء

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفن وتم تداول (7700) طن بضائع و(486) شاحنة وشملت حركة الواردات (2500) طن بضائع و(255) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (5200) طن بضائع و(231) شاحنة .

في الوقت والذي يستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء لاستقبال السفينتين Best Harmony وبوسيدون اكسبريس، تغادر السفينة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن وهى بريدج ،عمان، سينا وغادرت السفينتين سينا وعمان.