في عيد ميلاد إليسا ..نجمة «صاحبة رأي» ضد مصادرة الحريات والملابس المكشوفة

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«عايشالك» و«تصدق» و«بستناك»، كثيرمن الاغنيات الناعمة التي وضعت النجمة اللبنانية إليسا على قمة الغناء العربي، كواحدة من أهم نجمات جيلها والأغنيات الرومانسية التي تحمل قوة وعذوبة ونعومة في الوقت نفسه، واستطاعت تجاوز لهجتها اللبنانية لتنجح بها وباللهجة المصرية أيضا، رغم الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها الجرئ بملابس مكشوفة أو بمشاهد الأحضان والقبلات مع موديلز كليباتها منذ أول كليباتها «أجمل إحساس».

إليسا - صورة أرشيفية

«إليسا» التي احتفلت بألبومها الأخير «صاحبة رأي» بـ20 عاما من مشوارها الغنائي، مطلقة إياه بعد رجوعها عن اعتزالها إطلاق الالبومات كما أعلنت من قبل، هي بالفعل صاحبة تجربة مميزة في الساحة الغنائية، وصاحبة كلمة ورأي في مواقفها السياسية، التي اتخذت خلالها حسابها عبر «تويتر» منبرا للتعبير عن أرائها حتى لو كانت تبدو قاسية وهجومية خلالها لبعض الوقت.

نشرت المطربة إليسا صورة من جلسة تصوير خاصة بألبومها الجديد «صاحبة رأي» والذي سيتم طرحه 23 يوليو الجاري - صورة أرشيفية



ويمر اليوم ذكرى عيد ميلاد إليسا، أو إليسار زكريا خوري -اسمها الحقيقي- حيث ولدت في 27 أكتوبر 1971، لتحتفل بمشوار من النجاح والتعب والألم أيضا، حيث كشفت قبل 3 أعوام عن إصابتها بسرطان الثدي واضطرارها للخضوع لجراحة، والعلاج منه، لتصبح أقوى مكافحات المرض، وداعمات مريضات السرطان.



وأطلقت إليسا هذا العام، «بودكاست» تحكي من خلاله بصوتها عبر إحدى المنصات مشوارها ومحطات من حياتها الشخصية، كأول نجمة عربية تخوض تلك التجربة.

إليسا التي تعد من أنشط النجمات، ليس فقط في العمل الفني، ولكن أيضا في التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعراض أراءها ووجهات نظرها خاصة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تحرص على التعليق وتوضيح أي انتقادات أو أزمات تمر بها، ولاتتركها للقال والقيل، إذ تسارع لعرض رأيها، دون أن تضع لذلك حسابات، حتى في مهاجمتها للأوضاع السياسية والمسؤولين في بلدها منذ انفجارات لبنان، بعدما أصبحت أكثر حدة وجرأة، ونستعرض في هذه السطور عدة أزمات استطاعت إليسا تجاوزها وحرصت على توضيحها لجمهورها خلال الفترة الأخيرة :

ارتداء إليسا درع واق في العراق

علقت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ما أثير حول ارتدائها درعًا واقية ضد الرصاص في حفلها الأخير بـ العراق، وكتبت: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقية ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية».

وتابعت: «كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بها الموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب».

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورًا رجحوا من خلالها أن تكون الفنانة اللبنانية اليسا قد ارتدت درعًا واقيًا ضد الرصاص بحفلها الذي أقيم بالعاصمة العراقية منذ أيام.

- صورة أرشيفية



«صاحبة رأي» ضد مصادرة الحريات والملابس المكشوفة

عبرت إليسا عن انزعاجها من الأوضاع التي تمر بها لبنان وانتقدت بعض السياسين ببلدها وطالبت بمحاكمة كل من شارك في وصول لبنان إلى هذه الأوضاع الصعبة.

وقالت إليسا خلال مشاركتها في حفل جوائز «مؤسسة مي شدياق»، خلال لقاء بثته قناة«MTV» اللبنانية قبل أسابيع إن بلدها لبنان كان دائما يقدس حرية التعبير وأوضحت أنها لا تريد أن تتغير هوية بلدها والحريات أو أن تحرم من ارتداء ملابس مكشوفة بسبب حزب يحكمها.

وانفعلت خلال حديثها قائلة: «عشت وتربيت على أن أرتدي ما يناسبني سواء ملابس مكشوفة أو أي شيء»، وتابعت: «ما بدي تتغير هوية لبنان، ما بدي بطل ألبس ديكولتيه لأن في حزب عم يحكمنا، بدي أعيش في بلد مثل ما تربيت في بيت أهلي وعلموني يكون عندي رأي وحرية في اللبس والاختيار».

إليسا - صورة أرشيفية

«انكسر قلبي» ..إليسا تكشف حقيقة شراءها جائزة عالمية لألبومها «أحلى دنيا»

كشفت الفنانة إليسا حقيقة شعورها بعد انتشار معلومات حول شرائها جائزة عالمية لألبومها «أحلى دنيا».

وقالت إليسا عبر «بودكاست إليسا»، إنها حزنت بشدة لانتشار شائعات عن دفعها مبلغا ماليا للحصول على جائزة عالمية لألبومها «أحلى دنيا»، وأضافت: «ما فيي خبركم أدّي انقهرت وانكسر قلبي».

وتابعت لافتة إلى أن بعض الأشخاص يكرهون النجاح، موضحة أنها أصرت على الحصول على الجائزة نفسها في العام التالي، ونجحت في فعلها بالفعل.

حفل المطربة اللبنانية إليسا في القرية العالمية بدبي - صورة أرشيفية



إليسا تكشف حرمانها من الأمومة ..ونوال الزغبي تدعمها

تحدثت «إليسا» خلال «بودكاست إليسا» الذي أطلقته هذا العام لتكشف عن محطات في حياتها المهنية وعن حياتها الشخصية، تحدثت بكل حب عن والدتها ودورها في حياتها، «أنا فخورة بكل الأمور التي قدمتها لي، أنا فخورة بشكلي لأنني أشبهك، وأخذت منك الشخصية القوية وروح الدعابة»، وشكرت الفنانة والدتها: «أشكرك على الوقت اللي كرستيه لي وأخواتي أنت ما عشتي بحياتك إلك»، كما بكت عند الحديث عن والدها الذي أهدته أغنية «قهوة الماضي»، وورد اسمه بكلماتها «زكريا».



وركزت إليسا في سردها عن رغبتها في أن تصبح أما حتى بدأت تتخطى تلك المشاعر والأفكار تدريجيًا، وقالت: «أنا كان عندي هاجس إنه كون أم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنه لقيت أنه دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من أنه كون أم بس واكتشفت أنه تأثيري طال آلاف الأشخاص»، وتابعت متحدثة أنها بمرور الوقت أدركت أنها قادرة على التأثير في جمهورها، وذلك شعور اعتبرته خير تعويض نفسي يحررها من مشاعر حرمانها من الإنجاب، لتتفاعل معها عدد من النجمات منهن زميلتها نوال الزغبي التي كشفت، وقالت عبر تغريدة بـ«تويتر»: «دورك بالمجتمع كتير كبير ومهم أنا وكل الناس بتحبك ونفتخر فيكي».

إليسا - صورة أرشيفية

أول زيارة من إليسا لطبيب نفسي وعمرها 15 عاما

ركزت إليسا في حكايتها على مراحل الطفولة، التي عاشتها وكيف اختار والدها تعليمها السلوكيات السليمة بطريقة لينة ولم يكن يقسوا عليها.

وكشفت عن أسباب زيارتها للطبيب النفسي، مؤكدة على أن رغبتها في تلقّي المساعدة من الطبيب لتخطي العديد من المشاكل والصعوبات التي واجهتها، ولفتت إلى أنها بدأت زيارته منذ 15 عامًا، وهو ما ساعدها على الشعور بالاستقرار الذهني والتوازن النفسي، في أصعب أوقاتها ضغطًا وبالفعل نجحت في المرور بسهولة وبصحة نفسية جيدة.

إليسا

لذا أكدت على أهمية زيارات الطبيب النفسية، موضحة أن خطوتها تلك لعبت دورًا محوريًا في مسار حياتها، وهي الفكرة التي يجدها المجتمع الشرقي غير مقبولة، ويعتبر المُترددين على عيادات الأطباء النفسيين هو مريض نفسي أو «مجنون»، واستكملت: «لم نكن مهيئين لها لا صحياً ولا نفسياً خاصة في المجتمع اللبناني سواء الأزمة الاقتصادية أو وباء كورونا»، وعن العصبية في الآباء ومدى تأثيرها على الأبناء قالت إن الأهل، الذين يتسمون بـ«العصبية» لابد من زيارتهم للطبيب النفسي قبل تكوين أسرة.