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محافظ المنيا: سحب 9 وحدات مغلقة بالمنطقة الصناعية ودراسة إنشاء مصنع للمخلفات الصلبة

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محافظ المنيا: سحب 9 وحدات مغلقة بالمنطقة الصناعية ودراسة إنشاء مصنع للمخلفات الصلبة محافظ المنيا: سحب 9 وحدات مغلقة بالمنطقة الصناعية ودراسة إنشاء مصنع للمخلفات الصلبة

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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بدفع الاستثمار بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور، المهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وعدد من المستثمرين، وممثلي هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية.

وجه المحافظ، خلال الاجتماع، بتفعيل المدفن الصحي بعائد لتشغيله طوال اليوم أمام المستثمرين، وتحرير محاضر مخالفة للسيارات التي تلقى المخلفات خارج المدفن الصحى، ومصادرة السيارة في حالة المخالفة، والتنسيق مع مديرية أمن المنيا، والعمل على تقنين المدفن بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع علي المستثمرين، والاهتمام بتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية 2030، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين.

ناقش المحافظ، دراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بجوار المدفن الصحى بطريق وادي بعثران. كما وافق المجلس على سحب 9 وحدات مغلقة وغير مستغلة ضمن حضانات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه المحافظ، مجلس إدارة المنطقة الصناعية برفع المخلفات بشكل يومى، والتنسيق مع وحدة الرصف لإعادة الشيء لأصله وردم الحفر الموجودة أمام المصانع .

المصرى اليوم

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