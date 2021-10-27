«قلدوا اختام المرور» ..الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم التزوير.. ( التفاصيل)

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أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (عاطلين «لهما معلومات جنائية»- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد وإصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهما وعُثر بمحل إقامتهما على عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية ولبعض الوزارات والجهات الحكومية وعدد كبير من الأكلاشيهات وعدد من المستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة وشهادات دراسية جامعية وإيصالات سحب رخص- بطاقات ضريبية وتوكيلات رسمية وعدد من الخطابات المختلفة وجهاز كمبيوتر «لاب توب» وماكينتى«طباعة- تغليف» و4 شبلونة تُستخدم فـى تصنيع قوالب الأختام وعدد من زجاجات الأحبار وبفحص جهاز الكمبيوتر تبين إحتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية- 3 رخص تسيير لسيارات «مُحددة»)، بمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد وإصطناع الأختام الرسمية.