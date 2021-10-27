وفاة ضابط شرطة بمرور البحر الأحمر في حادث سير بطريق رأس غارب

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شهد طريق راس غارب الغردقة شمال البحر الاحمر حادث سير مأساوي بين سيارة ملاكي وسيارة نقل اسفر عن وفاة المقدم محمود القللي من قوة ادارة المرور بمديرية أمن البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من انتهاء إجازته بالقاهرة، خلال عودته للعمل بسيارته إلى مدينة الغردقة.

وتم الدفع بسيارة اسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي راس غارب وتحرر محضر بالحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط كان عائدا لعمله بمدينة الغردقة، وتعرض لحادث مروري، وتوفى على إثره والتحق القللي بإدارة المرور بالبحر الأحمر منذ أكثر من ٨ سنوات.