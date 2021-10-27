أخبار عاجلة

مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة -
إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار -
حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة» -
محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم -
«الشناوي» لـ«زراعة النواب»: كل ملاحظات أزمة الأسمدة أمام أعيننا وتمس الحقيقة -
أمريكا تصدر تحذيرًا مهمًا لرعاياها في إثيوبيا -
طالبان تحث المواطنيين على استخدام العملة المحلية -
أديس أبابا «محبطة للغاية».. الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ قرار ضد إثيوبيا -
مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث" -
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الولايات المتحدة تنتقد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات

Print
الولايات المتحدة تنتقد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات الولايات المتحدة تنتقد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات شديدة بشأن اعلان إسرائيل عزمها بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بالضفة الغربية، مؤكدة أنها تعارض بشدة البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.

انتقدت واشنطن، الثلاثاء، إسرائيل بشدة بعد إعلانها عن بناء وحدات استيطانية جديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نشعر بقلق عميق بشأن خطة الإسرائيلية الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية وعن المناقصات التي نشرت لبناء أكثر من 1300 منزل».

وتابع برايس: «نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر باحتمالات حل الدولتين». مضيفًا، «نعتبر أيضا خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول». وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإدارة «ستثير هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في المناقشات الخاصة».

وفي وقت سابق، أدانت الأمم المتحدة، إعلان الحكومة الإسرائيلية، وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان: «أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة». وعبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وينسلاند، عن قلقه البالغ من «استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وشدد على أن جميع المستوطنات «غير قانونية بموجب القانون الدولي»، مضيفًا «تظل المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور».

وأكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد، عزم إسرائيل على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن «مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة، نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين». وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، أعطت واشنطن، إسرائيل الضوء الأخضر للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزار وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، مستوطنة في نهاية فترة ولايته.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 طرق تثبت تلقيه.. الحكومة: عدم حصول المواطنين على اللقاح «حالة كسل»

3 طرق تثبت تلقيه.. الحكومة: عدم حصول المواطنين على اللقاح «حالة كسل»

مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير)

مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير)

وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد

وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد

الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا