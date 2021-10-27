الولايات المتحدة تنتقد إسرائيل بشأن بناء المستوطنات

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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات شديدة بشأن اعلان إسرائيل عزمها بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بالضفة الغربية، مؤكدة أنها تعارض بشدة البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.

انتقدت واشنطن، الثلاثاء، إسرائيل بشدة بعد إعلانها عن بناء وحدات استيطانية جديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نشعر بقلق عميق بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية وعن المناقصات التي نشرت لبناء أكثر من 1300 منزل».

وتابع برايس: «نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماما مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر باحتمالات حل الدولتين». مضيفًا، «نعتبر أيضا خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمرا غير مقبول». وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإدارة «ستثير هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في المناقشات الخاصة».

وفي وقت سابق، أدانت الأمم المتحدة، إعلان الحكومة الإسرائيلية، وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان: «أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة». وعبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وينسلاند، عن قلقه البالغ من «استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وشدد على أن جميع المستوطنات «غير قانونية بموجب القانون الدولي»، مضيفًا «تظل المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور».

وأكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد، عزم إسرائيل على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن «مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة، نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين». وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعطت واشنطن، إسرائيل الضوء الأخضر للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزار وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، مستوطنة في نهاية فترة ولايته.