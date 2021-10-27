«هدد بتفجير فتاة واسرتها وهارب من 19 قضية قتل».. تفاصيل مقتل عنصر أجرامي بسوهاج

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أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مقتل عنصر اجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، شديد الخطورة، وضع متفجرات حول منزله وهدد بتفجيرها في سوهاج، وافادت التحريات حاول احتجاز أقاربه وهددهم بتفجير أسطوانة غاز، إلا أن قوات الأمن اقتحمت الشقة التي كان يقطن بها بمنطقة شارع جواد حسنى المعروفة بشارع الأحمر، في مدينة طما، بسوهاج.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى»يوتيوب«يتضمن إستغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل- مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما».

وأضافت: بالفحص تبين أن المذكور سبق إتهامه فـى (19) قضية ما بين (قتل عمد- سلاح نارى- مخدرات- ضرب- شروع فـى قتل)، ومطلوب التنفيذ عليه فـى جنايتين (بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات)، ومحكوم عليه بالحبس (11) شهر فـى (5) قضايا ما بين «تبديد وضرب»، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية إطلاق أعيرة نارية».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى بسوهاج، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار- صديرى،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

قالت التحريات أن «عمرو. ا. ج» الشهير بـ عمرو الأحمر، 45 سنة، كان هاربا من حكم بالإعدام لارتكابه جريمة قتل منذ سنوات، وجاءت مداهمة تصفيته بعدما نشرت فتاة تدعى أمنية، تقيم بدائرة مركز طما مقطع فيديو على «فيسبوك» منذ عدة أيام، تستغيث فيه بالشرطة لقيام مسجل خطر من أقاربها بتهديد أسرتها بالحرق بأسطوانات البوتاجاز.

وتبين من التحريات وجود خلاف بين المتهم ووالد الفتاة، على ملكية منزل بالميراث، وتم وضع تمركزات أمنية لمتابعة الحالة بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المتهم إلى أن تمكنت القوات من تصفيته.

كانت أجهزة الأمن بسوهاج، قد دفعت بقوة من الشرطة، وقوات من الأمن المركزى إلى مكان البلاغ فور استغاثة الفتاة، وفر المتهم من مكان البلاغ عقب علمه بوصول الشرطة، وجرى تعيين خدمة أمنية حول منزل الأسرة، وتبين أن المتهم ويدعى عمرو. ش «33 سنة» هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية «قتل»، ومطلوب ضبطه في قضايا أخرى، وبينه وبين والد الفتاة خلافات على مبلغ سمسرة في بيع منزل وهم أبناء عمومة من عائلة واحدة.

ووصلت مساء أمس الثلاثاء قوات من الشرطة بقيادة فريق من ضباط المباحث ضمت، الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث لقطاع الشمال، بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، إلى مكان اختباء المتهم بشارع «بيت الأحمر»، حيث تم تحديد مكان تواجده، وتم فرض كردون أمني على المكان، وفور وصول القوات بدأ المتهم في إطلاق الأعيرة النارية على الشرطة، وردت القوات على مصدر النيران بحذر نظراَ لوجود سكان، وتمكنت القوات من إصابته بطلقات نارية أودت بحياته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية، باستغاثة فتاة تدعى أمنية خالد في بث مباشر على «الفيس بوك» من أحد الأشخاص من أقاربهم صادر بحقه حكم بالإعدام، بقيامه بمحاصرة منزلهم بمدينة طما وتهديده بإحراقهم، ووضع متفجرات حول المنزل، وعلى الفور تحركت قوة من ضباط المباحث بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبدعم من قوات الأمن المركزى، إلى مكان البلاغ، وتبين فرار المتهم فور علمه بوصول قوات الشرطة، وتبين عدم صحة ما ذكرته الفتاة بوضع متفجرات حول المنزل، وأن المتهم هدد الأسرة بأسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، بسبب خلاف على مبلغ 50 ألف جنيه سمسرة بيع منزل مع والد الفتاة، كما تبين من المعاينة أن الفتاة غير مقيمة مع أسرتها في المنزل محل البلاغ بمدينة طما، وأنها تقيم في القاهرة للدراسة، وأنها بثت الفيديو من مكان تواجدها عقب اتصالها بأسرتها وعلمها بتهديد المتهم لهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم من عائلة والد الفتاة، وأنه حضر وبحوزته أسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، وهدد والد الفتاة بإحراقهم إذا لم يحصل على المبلغ المالى الخاص به، وأنه قام بفتح الغاز وأغلق الأسطوانة مرة أخرى وفر هارباً من المكان فور وصول قوات الشرطة، وجرى تتبع وتحديد مكان اختباء المتهم وتبادل قوات الشرطة إطلاق الرصاص معه وتمكنها من إصابته بطلقات نارية أودت بحياته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.