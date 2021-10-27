مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-10-2021.. ليفربول والأهلي وبرشلونة وريال مدريد أبرز فرق اليوم

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يلعب اليوم الأربعاء 27-10-2021 عدد من الفرق الهامة محليًا وعالميًا، ويتضمن جدول مواعيد المباريات اليوم العديد من المباريات فى الدوري المصري والدوي الأسباني وكأس ألمانيا والدوري الفرنسي والدوري الإيطالي وكأس الرابطة الإنجليزية.

تستعرض المصري اليوم مع حضراتكم جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة، ويتضمن جدول اليوم عددًا من المباريات الهامة.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدوري المصري، وأيضًا مباراة ليفربول ونورث إيند فى كأس رابطة المحترفين الانجليزية وكذلك مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ فى كأس ألمانيا ومباراة ريال مدريد وأوساسونا فى الدوري الإسباني.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة.. موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم لعب مبارتين هامتين ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز أحدهما يلعب فيها النادي الأهلي والأخري فريق بيراميدز.

مباراة بيراميدز × مصر المقاصة – الساعة 5 مساءً- وتنقلها قناة On Time Sports .

مباراة الأهلي × الإسماعيلي – الساعة 8 مساءً - وتنقلها قناة On Time Sports .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتضمن مباريات اليوم في الدوري الإسباني 4 مباريات وتتضمن عددًا من الفرق الهامة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأشبيلية وتلك المباريات هي:

مباراة اشبيلية × ريال مايوركا – الساعة 7 مساءً – على قناة Bein Sports Connrct .

مباراة برشلونة × رايو فاليكانو – الساعة 7 مساءً – علي قناة Bein Sports 1 HD Premium .

مباراة ريال بيتيس × فالنسيا – الساعة 8 مساءً.

مباراة ريال مدريد × أوساسونا – الساعة 9.30 مساءً – علي قناة Bein Sports 1 HD Premium .

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

يوم حافل بالمباريات فى الدوري الإيطالي والذى يشهد لعب 6 مباريات منها مباراة لفريق يوفنتوس وأخري لفريق انتر ميلان وهي:

مباراة يوفنتوس × ساسولو – فى الساعة 6.30 مساءً.

مباراة سامبدوريا × أتلانتا – فى الساعة 6.30 مساءً.

مباراة أودينيزي × هيلاس فيرونا – فى الساعة 6.30 مساءً.

مباراة كالياري × روما – فى الساعة 8.45 مساءً.

مباراة انتر ميلان × امبولي - فى الساعة 8.45 مساءً.

مباراة لاتسيو × فيورنتينا - فى الساعة 8.45 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

يتضمن جدول مباريات الدوري الفرنسي اليوم مباراة وحدية وهي:

مباراة مارسيليا × نيس – تقام الساعة 9 مساءً.

جدول مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الانجليزية اليوم

يلعب اليوم نادي ليفربول الذى يضم اللاعب المصري محمد صلاح بين صفوفه ضمن جدول مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم، كما يلعب أيضًا نادي مان سيتي ونادي ليستر سيتي ضمن مباريات اليوم.

موعد مباراة مان سيتي × هام يونايتد – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليستر سيتي × برايتون : الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة بيرنلي × توتنهام – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول × نورث ايند – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر – علي قناة Bein Sports 1 HD Premium .

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم

يشهد كأس ألمانيا اليوم لعب مبارتان هما:

موعد مباراة بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة شتوتجارت × كولون – فى الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

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