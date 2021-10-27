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"المسند": حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل

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"المسند": حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل "المسند": حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل
توقّع تشكُّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم حالة مطرية ضعيفة على أجزاءٍ من الحدود الشمالية وحائل؛ قد تهطل منها زخاتٌ مطرية محدودة.

وقال المسند؛ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.

وأشار إلى أن عرفات "مكة المكرّمة" سجّلت أمس أعلى درجة حرارة عظمى بـ 38 مئوية، فيما سجّلت القريات اليوم أدنى درجة صغرى 13 مئوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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