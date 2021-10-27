بزيادة 10 % .. 7 مليار سيجارة انتاج شركة ايسترن كومباني خلال مارس 2021

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قالت الشركة الشرقية، ايسترن كومباني، إنها حققت أعلى رقم انتاجي في تاريخ الشركة خلال مارس 2021.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه تم تجاوز حاجز إنتاج 7 مليارات سيجارة محلية في شهر واحد، وهو أكبر من أعلى رقم إنتاجي سابق بنحو 10%.

ولفتت إلى أن إنتاج مارس 2021 يعتبر أعلى مما تم إنتاجه في مارس المقارن من العام الماضي بنحو 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ يداية العام المالي الجاري بنحو 15%.

ونوهت بأن معدلات الانتاج اليومية ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية وبنسبة تفوق 25% نتيجة لتطبيق سياسات الإنتاج الجديدة ومتابعتها وحرص العاملين بها.

وقالت الشركة ان الإدارة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية والتشغيلية لتعظيم الكفاءة وتحسين الاستخدام الأمثل للماكينات ما أدى إلى تحقيق ذلك الانتاج القياسي.

وبحسب البيان، حققت أرقام بيع السجائر المحلية في مارس الماضي أعلى رقم بيعي في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة، وبنسبة نمو تقترب من 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر.

وأشار البيان إلى أن تلك الزيادة تحققت نتيجة تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجات الشركة ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

كانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 % على أساس سنوي.