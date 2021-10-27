شاهندة مغربي : عصام عبدالفتاح شجاع وجرئ وسيحدث طفرة في التحكيم

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أبدت المُحكمة شاهندة مغربي، سعادتها بالتواجد كحكم رابع في مباراة المقاولون العرب وإيسترين كومباني.

وأشارت شاهندة مغربي، إلى أن رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح، قد تحدث معهن أن الأمر حق مشروع لهن وفي أي وقت سيحصلن على الفرصة، ولكن لابد من استغلالها.

وأوضحت شاهندة أنها تلقت عقب المباراة تهنئات من قبل زملائها وزميلاتها عقب المباراة، مشددة على شجاعة عصام عبدالفتاح في منحهن الفرصة، قائلا:«مثلنا مثل الرجال ولايوجد فارق بيننا وبين الرجال وكابتن عصام عبدالفتاح لا يتأخر علينا في أي شيء حتى البدلات للمُحكمات زادت وكل شيء متوفر ونشعر بالدعم».

وأتمت شاهندة تصريحاتها بقولها: «ألعب كرة قدم منذ عمر 14عاما وهو مجال صعب، ولكن لا أسمع للأحاديث التي تُقال ولو نظرت للوسوشيال ميديا لما وصلت لما أنا عليه الآن .. أركز في عملي فقط».