مدرب سيراميكا كليوباترا: راض عن الأداء أمام الجونة

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أبدى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم أمام نظيرهم الجونة.

وأضاف شعبان خلال مداخلة تليفزيونية: «كنا نلعب للفوز ولكن المباراة كانت صعبة وفرصنا كانت أخطر ولكن لم يكن هناك توفيق ولكن الأداء كان جيدًا على مستوى الروح والأداء ولكن لم نحصل على مانريد».

وأتم المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا: «كبداية موسم الأداء مُطمئن ونستطيع البناء عليه ونظهر بصورة جيدة، راضي بحد كبير عن الأداء وكان هناك انضباط تكتيكي كبير ونتطلع للأفضل خلال الفترة المقبلة».