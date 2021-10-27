أخبار عاجلة

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور) -
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا -
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي -
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها -
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة -
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش -
«أهلها يطلبون الدعاء لها».. أشرف زكي يكشف آخر تطورات حالة الفنانة سهير البابلي -
«قلقان من حاجة أهم» .. كلوب يعلق على أزمة المصافحة مع سيميوني -
مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير) -
وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وليد عبد اللطيف باكيًا: تعرضت لظروف صعبة وزملائي تخلوا عني ()

Print
وليد عبد اللطيف باكيًا: تعرضت لظروف صعبة وزملائي تخلوا عني (فيديو) وليد عبد اللطيف باكيًا: تعرضت لظروف صعبة وزملائي تخلوا عني ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الأسبق، أنه مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: «حزين لعدم عملي سواء بالاعلام أو داخل نادي الزمالك، في الوقت الحالي، على الرغم انني أحد أبناء النادي الأبيض».

وأضاف: «مريت بظروف صعبة في الفترة الأخيرة، حيث تعرض منزلي في المنصورة للحريق ومن قبلها انفصلت عن زوجتي، فضلا عن انني لا أعمل، كل تلك الأمور أثرت عليّ من الناحية النفسية».

وأشار: «هناك عدد كبير من زملائي تخلوا عن في هذا التوقيت الصعب، وهم يملكون كل شيء، وقادرون على مساعدتي بتواجدي في أي من الأماكن، ولكن للأسف مفيش حد بيخدم إلا عندما ينظر إلى مصلحته أولاً».

وتابع:«طلبت من أكثر من شخص مساعدتي، ولكن لم يساعدني أحد»، مضيفًا: «عملي بالإعلام خسرني بعض الأصدقاء، وهذا قلة خبرة وقلة وعي وتفكير، على الرغم انني بعد ما (فوقت) اعتذرت عن ما بدر مني».

وأكمل: «أخطأت في زملاء عمري بطريقة مش كويسة على رأسهم حازم إمام وسيد عبدالحفيظ، ولكنني كنت مضطرًا لذلك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

انتخابات الزمالك أم مغادرة القناة .. الغندور يثير فضول متابعيه

انتخابات الزمالك أم مغادرة القناة .. الغندور يثير فضول متابعيه

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)