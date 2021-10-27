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أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك الأسبق، أنه مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: «حزين لعدم عملي سواء بالاعلام أو داخل نادي الزمالك، في الوقت الحالي، على الرغم انني أحد أبناء النادي الأبيض».

وأضاف: «مريت بظروف صعبة في الفترة الأخيرة، حيث تعرض منزلي في المنصورة للحريق ومن قبلها انفصلت عن زوجتي، فضلا عن انني لا أعمل، كل تلك الأمور أثرت عليّ من الناحية النفسية».

وأشار: «هناك عدد كبير من زملائي تخلوا عن في هذا التوقيت الصعب، وهم يملكون كل شيء، وقادرون على مساعدتي بتواجدي في أي من الأماكن، ولكن للأسف مفيش حد بيخدم إلا عندما ينظر إلى مصلحته أولاً».

وتابع:«طلبت من أكثر من شخص مساعدتي، ولكن لم يساعدني أحد»، مضيفًا: «عملي بالإعلام خسرني بعض الأصدقاء، وهذا قلة خبرة وقلة وعي وتفكير، على الرغم انني بعد ما (فوقت) اعتذرت عن ما بدر مني».

وأكمل: «أخطأت في زملاء عمري بطريقة مش كويسة على رأسهم حازم إمام وسيد عبدالحفيظ، ولكنني كنت مضطرًا لذلك».