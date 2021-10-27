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السيطرة على حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية .. والتحريات: احترق 80 طن

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السيطرة على حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية .. والتحريات: احترق 80 طن السيطرة على حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز بالدقهلية .. والتحريات: احترق 80 طن

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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية والمطافىء من السيطرة على حريق هائل نشب في موقع لتجميع قش الأرز بإحدى قرى مركز دكرنس بم، وتصاعدت الأدخنة والنيران لمسافة كبيرة وتم السيطرة عليه قبل امتدادها للأراضى المجاورة

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بنشوب حريق هائل في موقع لتجميع قش الأرز في عزبة الديسة التابعة لقرية الربيعة دائرة المركز.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضى المجاورة حيث تم عمل فواصل بين الأماكن المشتعلة والأخرى غير المشتعلة لمنع امتداد الحريق على مسافات كبيرة .

وتبين من الفحص أن الحريق نشب في موقع لتجميع قش الأرز على مساحة 2 فدان، ملك سليمان حميد حبي، وجاري تحديد سبب الحريق وأن النيران قضت على أكثر من 80 طن قش أرز، تم تجميعها وضغطها في صورة بالات تمهيدا لنقلها خارج الموقع ولكن قضت الحريق على كميات كبيرة .

المصرى اليوم

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