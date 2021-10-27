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عصام عبد الفتاح يعلن أسماء 4 حكام مرشحين لإدارة مباراة القمة

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عصام عبد الفتاح يعلن أسماء 4 حكام مرشحين لإدارة مباراة القمة عصام عبد الفتاح يعلن أسماء 4 حكام مرشحين لإدارة مباراة القمة

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أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك أكثر من حكم مرشح لإدارة القمة، بين والأهلي.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية : «هناك أكثر من حكم مرشح لإدارة مباراة القمة على رأسهم إبراهيم نور الدين، ومحمد عادل، ومحمود البنا، ومحمد عادل».

وأوضح أنه ليس معنى أن يدير محمد عادل مباراة الأهلى والإسماعيلى أنه خارج الحسابات، ولكنه أيضا مرشح لمباراة القمة.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، 5 نوفمبر المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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