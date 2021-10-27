أخبار عاجلة

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً -
"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بهدف إنقاذ العملة .. رئيس حكومة اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا

Print
بهدف إنقاذ العملة .. رئيس حكومة اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا بهدف إنقاذ العملة .. رئيس حكومة اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب معين عبدالملك رئيس اليمنية المعترف بها دوليا، أمس الثلاثاء من دول الاتحاد الأوروبي دعما عاجلا لحكومته والمساعدة في تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية المنهارة.
جاء ذلك خلال لقاء عبدالملك في مدينة عدن بجنوب البلاد مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا والمبعوث السويدي إلى اليمن.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية زيارة بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى اليمن إلى عدن، قائلا إنها «تحمل دلالات هامة في تقديم الدعم للحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف المعقدة.»
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن عبدالملك أبلغ سفراء دول الاتحاد الأوروبي «اعتزام الحكومة البدء بتطبيق خطة عامة للاستقرار الاقتصادي ومنع الإنهيار الكامل وما يتطلبه ذلك من حزمة دعم اقتصادي عاجلة، مشيرا إلى الإصلاحات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لوقف تدهور العملة وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة لإنجاز هذه الإصلاحات».
ويعتمد نحو 80 في المئة من السكان على المساعدات ويواجه ملايين اليمنيين خطر المجاعة فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، مما تسبب في زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية.
وتخطى حاجز 1400 ريال في منتصف الشهر الجاري في أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية منذ بدء الحرب في البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير)

مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير)

وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد

وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد

الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

الحكومة تعلن انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا

الحكومة: حظر تقديم خدمات لأي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا بدءًا من 1 ديسمبر

الحكومة: حظر تقديم خدمات لأي مواطن لم يحصل على لقاح كورونا بدءًا من 1 ديسمبر