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مدرب ايسترن كومباني: خطأ إداري حرمنا من اللاعبين الأجانب

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مدرب ايسترن كومباني: خطأ إداري حرمنا من اللاعبين الأجانب مدرب ايسترن كومباني: خطأ إداري حرمنا من اللاعبين الأجانب

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أكد علاء نوح المدير الفني لفريق ايسترن كومباني أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب بالدوري رغم الخسارة.

وقال نوح عبر برنامج البريمو إن المقاولون فاز بالخبرات، موضحا أن المواجهة القادمة ضد غزل المحلة في الجولة الثانية للدوري ستكون صعبة.

وأشار إلى أن فريقه تلقى ضربة قوية بغياب اللاعبين الأجانب بسبب وجود خطأ إداري في قيد هؤلاء اللاعبين، متمنيا حله في أسرع وقت للحاق بمباريات الدوري.

وأكد أن الفريق عانى من غياب هؤلاء اللاعبين الأجانب، خاصة أن الفريق في فترة الإعداد قدم عروضا قوية بحضور الأجانب.

المصرى اليوم

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