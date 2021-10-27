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أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أنه يهنئ الزمالك بالفوز في أول جولة بالدوري على حساب فريقه، ولكن ضربة الجزاء أثرت بشكل واضح في نتيجة المباراة.

وأشار عبدالناصر عبر برنامج البريمو إلى أن الزمالك كان أكثر خبرة وحقق النقاط الثلاث ولكن ضربة الجزاء التي حصل عليها الزمالك وهمية.

وأضاف: «الاحساس بالظلم أمر صعب ويجب على رابطة الأندية التصدي لمثل هذه الأخطاء الفادحة وخاصة أن حكام الفيديو لديهم كل المقومات لتنبيه الحكم بعد زيادة كاميرات التصوير وجودة البث التلفزيوني».

وأكد أن فريقه لن يقدم اعتراضا رسميا لأنه لن يجدي نفعا، موضحا أن هذه الأخطاء تهدر مجهود فريق بالكامل.

وأشار إلى أن الحكم محمود ناجي كان خارج الفورمة ولاعبو الفريق شعروا بأنهم لن يحصلوا على حقهم.