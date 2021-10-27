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: الوقت لن يسعفنا لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة

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الزمالك: الوقت لن يسعفنا لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة : الوقت لن يسعفنا لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة

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أكد حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى ، أن ناديه لا يمانع من اسناد مباراة القمة أمام الأهلي بحكام مصريين.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، 5 نوفمبر المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسين السمري، في تصريحات تليفزيونية : «من المبكر الحديث عن حكم مباراة القمة»، مؤكدًا أن النادى الأبيض لا يمانع تعيين حكم مصرى للمباراة.

وتابع أن المهلة التى وضعها اتحاد الكرة لاستقدام حكام اجانب لن تسعف النادى الابيض لطلب حكم اجنبى وهى 15 يوما قبل اللقاء، مضيفًا:« الاقرب ان تقام المباراة بحكم مصرى».

المصرى اليوم

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