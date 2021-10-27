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الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية

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الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية الشوالي: تدخلات الرعاة تهدد حصول صلاح على الكرة الذهبية

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أكد المعلق التونسي عصام الشوالي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب متوهج ومتألق، وبدأ مشواره خطوة بخطوة حتى الوصول للعالمية.

وأشار الشوالي عبر برنامج البريمو إلى أن تجربة صلاح في الدوري الإيطالي ساهمت في تطوره، مؤكدا أن صلاح فخر العرب جميعا فهو أحد أفضل لاعبي الدوري.

وأوضح أن صلاح أحد أهم ٣ لاعبين في العالم، ومرشح للتتويج بلقب أفضل لاعب والحصول على الكرة الذهبية.

وقال إنه إذا سارت الأمور بدون تدخلات الرعاة والمعلنين سيكون صلاح مرشحا فوق العادة، وكريم بنزيمة أيضا، لكن الحقيقة أن الرعاة قد يرجحون كفة ميسي أو كريستيانو رونالدو لأنهم لم يقدموا في مشوار العام الحالي أي شئ يذكر.

وأكد أنه يتمنى بقاء صلاح مع ليفربول لأنه صار أيقونة ولو استمر على نفس النهج سيصممون له تمثالاً في الانفيلد.

المصرى اليوم

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