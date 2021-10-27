بعد استغاثة فتاة على الفيس بوك .. مقتل محكوم عليه بالإعدام خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في سوهاج (تفاصيل)

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لقى مسجل خطر محكوم عليه بالإعدام مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، وذلك بعد جهود مكثفة من أجهزة الأمن لضبطه بعد محاصرته منزل أسرة من أقاربه منذ أيام ، وتهديده بحرقهم بأسطوانة بوتاجاز بسبب خلافات بينهم، وقيام فتاة من الأسرة بعمل بث مباشر على صفحتها بـ«فيس بوك» تصرخ وتستغيث فيه بالشرطة لإنقاذهم مما أحدث تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين.

كانت أجهزة الأمن بسوهاج، قد دفعت بقوة من الشرطة، وقوات من الأمن المركزى إلى مكان البلاغ فور استغاثة الفتاة، وفر المتهم من مكان البلاغ عقب علمه بوصول الشرطة، وجرى تعيين خدمة أمنية حول منزل الأسرة، وتبين أن المتهم ويدعى عمرو. ش «33 سنة» هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية «قتل»، ومطلوب ضبطه في قضايا أخرى، وبينه وبين والد الفتاة خلافات على مبلغ سمسرة في بيع منزل وهم أبناء عمومة من عائلة واحدة.

ووصلت مساء أمس الثلاثاء قوات من الشرطة بقيادة فريق من ضباط المباحث ضمت، الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث الجنائى، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث لقطاع الشمال، بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، إلى مكان اختباء المتهم بشارع «بيت الأحمر»، حيث تم تحديد مكان تواجده، وتم فرض كردون أمني على المكان، وفور وصول القوات بدأ المتهم في إطلاق الأعيرة النارية على الشرطة، وردت القوات على مصدر النيران بحذر نظراَ لوجود سكان، وتمكنت القوات من إصابته بطلقات نارية أودت بحياته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية، باستغاثة فتاة تدعى أمنية خالد في بث مباشر على «الفيس بوك» من أحد الأشخاص من أقاربهم صادر بحقه حكم بالإعدام، بقيامه بمحاصرة منزلهم بمدينة طما وتهديده بإحراقهم، ووضع متفجرات حول المنزل، وعلى الفور تحركت قوة من ضباط المباحث بإشراف من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبدعم من قوات الأمن المركزى، إلى مكان البلاغ، وتبين فرار المتهم فور علمه بوصول قوات الشرطة، وتبين عدم صحة ما ذكرته الفتاة بوضع متفجرات حول المنزل، وأن المتهم هدد الأسرة بأسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، بسبب خلاف على مبلغ 50 ألف جنيه سمسرة بيع منزل مع والد الفتاة، كما تبين من المعاينة أن الفتاة غير مقيمة مع أسرتها في المنزل محل البلاغ بمدينة طما، وأنها تقيم في القاهرة للدراسة، وأنها بثت الفيديو من مكان تواجدها عقب اتصالها بأسرتها وعلمها بتهديد المتهم لهم.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم من عائلة والد الفتاة، وأنه حضر وبحوزته أسطوانة بوتاجاز وضعها أمام المنزل، وهدد والد الفتاة بإحراقهم إذا لم يحصل على المبلغ المالى الخاص به، وأنه قام بفتح الغاز وأغلق الأسطوانة مرة أخرى وفر هارباً من المكان فور وصول قوات الشرطة، وجرى تتبع وتحديد مكان اختباء المتهم وتبادل قوات الشرطة إطلاق الرصاص معه وتمكنها من إصابته بطلقات نارية أودت بحياته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شؤونها.