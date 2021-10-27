شيفروليه تكشف الستار عن وحش الحلبات...أقوي محرك في تاريخ إنتاج السيارات

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كشفت شيفروليه النقاب عن وحش الحلبات «كورفيت Z06» الجديدة والمطورة كلياً، بأداء مذهل بفضل «محرك LT6 V8 الجديد» أقوي محرك 8 سلندر، والذي يعمل بسجب الهواء الطبيعي.

وبحسب motor 1، يأتي المحرك ذو الأداء المذهل بقوة 670 حصان، وعزم دوران يصل حتى 623 نيوتن، وسعة تبلغ 5.5 لتر، بالإضافة إلى التغييرات الضرورية لقنوات التبريد بمقدمة السيارة لتتوافق مع محرك بهذه المواصفات.

ويعد المحرك المتواجد خلف السائق، مختلفًا بالفعل عن أي طراز Z06 شوهدت من قبل، كما أنها تتميز بلمسات جديدة ليست أعرض بكثير من كورفيت ستينغراي العادية في الحجم فحسب، بل إنها تتميز بمنافذ هواء أكبر حجماً، وجناح خلفي فريد، بفضل العمود المرفقي المسطح.

بالإضافة إلى اللمسات الجديدة في الخلفية، المتمثلة في أنابيب العادم الرباعية، فيما تدعم كورفيت Z06 أفضل وسائل الراحة والتكنولوجيا من «Stingray»،

بينما تأتي السيارة بأكبر عجلات في تاريخ كورفيت، 20 إنش في العجلات الأمامية، و21 إنش في العجلات الخلفية، بالإضافة إلى مكابح بريمبو عالية الأداء، ونظام تعليق معدل خصيصاً لنسخة كورفيت Z06 الجديدة.

فيما توفر شيفروليه ونظام قيادة مغناطيسي يدعم أكبر قدر ممكن من الراحة والثبات أثناء القيادة خاصة على السطح المتعرج، وإطارات جديدة من طراز ميشيلين سبورت Cup، وأيضاً حزمة أداء «Z07» الخاصة بتحسينات إضافية للأداء.

على الرغم من أن شيفروليه لم تكشف عن أرقام الأداء الباقية الخاصة بالسرعة، إلا أن المتوقع أرقاماً أفضل، وأيضاً من المتوقع بدء إنتاج كورفيت Z06 في صيف 2022، بينما ستكشف شيفروليه عن الأسعار لاحقاً.