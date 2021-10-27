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حقيقة تقديم إنبي احتجاجًا ضد حكم مباراة

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حقيقة تقديم إنبي احتجاجًا ضد حكم مباراة الزمالك حقيقة تقديم إنبي احتجاجًا ضد حكم مباراة

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أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أنه يهنئ بالفوز في أول جولة بالدوري على حساب فريقه، ولكن ضربة الجزاء أثرت بشكل واضح في نتيجة المباراة.

وأشار عبدالناصر في تصريحات تليفزيونية إلى أن الزمالك كان أكثر خبرة وحقق النقاط الثلاث ولكن ضربة الجزاء التي حصل عليها الزمالك وهمية.

وأضاف:«الاحساس بالظلم أمر صعب ويجب على رابطة الأندية التصدي لمثل هذه الأخطاء الفادحة وخاصة أن حكام الفيديو لديهم كل المقومات لتنبيه الحكم بعد زيادة كاميرات التصوير وجودة البث التلفزيوني».

وأكد أن فريقه لن يقدم اعتراضا رسميا لأنه لن يجدي نفعا موضحا أن هذه الأخطاء تهدر مجهود فريق بالكامل.

وأشار إلى أن الحكم محمود ناجي كان خارج الفورمة ولاعبو الفريق شعروا بأنهم لن يحصلوا على حقهم.

المصرى اليوم

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