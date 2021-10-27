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مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل

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مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة

تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...

21356f42c1.jpgالرياض: سليمان العنزي
1673d722ab.jpg21 ربيع الأول 1443 هـ
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7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء

فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي

كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«الوطن»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود...

icon-byline.pngالاحساء الوطن
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ
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نقص الخدمات يشوه طبيعة ثقيف

يعاني مركز «ثقيف» في جنوب الطائف سوء الخدمات البلدية، فالطرق الترابية بلا سفلتة، ولا إنارة به منذ عقود، بالإضافة إلى تراكم...

icon-byline.pngالرياض : خالد الحارثي
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ
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قلاع الرمال الذهبية بلا ترميم

طالب سكان وأهالي محافظة حبونا بمنطقة نجران، هيئة الآثار والسياحة بالاهتمام بعدد من المواقع التاريخية والتي ما زالت شامخة بترميمها...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png20 ربيع الأول 1443 هـ

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