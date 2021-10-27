مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل
تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز...
الرياض: سليمان العنزي
21 ربيع الأول 1443 هـ
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فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42...
الدمام : عدنان الغزال
20 ربيع الأول 1443 هـ
كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«الوطن»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود...
الاحساء الوطن
20 ربيع الأول 1443 هـ
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يعاني مركز «ثقيف» في جنوب الطائف سوء الخدمات البلدية، فالطرق الترابية بلا سفلتة، ولا إنارة به منذ عقود، بالإضافة إلى تراكم...
الرياض : خالد الحارثي
20 ربيع الأول 1443 هـ
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طالب سكان وأهالي محافظة حبونا بمنطقة نجران، هيئة الآثار والسياحة بالاهتمام بعدد من المواقع التاريخية والتي ما زالت شامخة بترميمها...
نجران: قاسم الكستبان
20 ربيع الأول 1443 هـ