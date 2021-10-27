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الخطيب يتحدث عن خليفة رانيا علواني في قائمته لانتخابات الأهلي

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الخطيب يتحدث عن خليفة رانيا علواني في قائمته لانتخابات الأهلي الخطيب يتحدث عن خليفة رانيا علواني في قائمته لانتخابات الأهلي

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كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح لذات المنصب في الانتخابات المقبلة، إن اختيار السباحة مي عاطف ضمن قائمته الانتخابية لأحد المقعدين تحت السن جاء بإجماع لجنة الحكماء ورموز النادي، لأنها من الكوادر التي يتم إعدادها للمستقبل، خاصة أنها تمتلك مقومات كبيرة.

وأضاف الخطيب أن مي عاطف بطلة وإفريقيا في السباحة، وشاركت في بطولات عالمية وإفريقية وعربية، وكانت نموذجًا في كل شيء، فضلاً عن النواحي الأخلاقية والعلمية، وباتت كادرًا يتم الرهان عليه، لا سيما وأنها تمثل التيار النسائي في القائمة.

وتمنى محمود الخطيب أن تقوم الجمعية العمومية، التي لا يهمها سوى مصلحة النادي، بدعم مثل هذه الكوادر، التي تستطيع خدمة النادي والمساهمة في رفعته، مشيرًا إلى أن وجودها مع محمد الجارحي في مقعدي الشباب سيكون مكسبًا كبيرًا للنادي.

وباتت مي عاطف العنصر النسائي الجديد في قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي خلفاً للسباحة رانيا علواني التي كانت من أفراد مجلس الإدارة الحالي.

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