أخبار عاجلة

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً -
"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"

Print
"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها" "التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"
أكد التعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيا الحوثي العبثية ضد المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام باعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف بأن الدفاعات قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة أخرى، حاولت استهداف مدينة نجران.

وقال التحالف: سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية