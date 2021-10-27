الشناوي خارج حسابات الأهلي في القمة

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أكد شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال شادي محمد عبر قناة النهار: «محمد الشناوي سيغيب عن مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الإصابة العضلية التي يُعاني منها.

وتعرض الشناوي للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة ليبيا ببني غازي في أكتوبر الجاري بتصفيات كأس العالم.

ويلعب الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري بالجولة الثالثة من عمر المسابقة في الخامس من نوفمبر المقبل.