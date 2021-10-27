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قالت المحكمة شاهندة المغربي ، إنها سعيدة باختيارها ضمن طاقم حكام مباراة المقاولون العرب وإيسترن كومباني، موجهة الشكر إلى لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، لثقته في إمكانياتها.

وأضافت المغربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنها أدارت مباريات من قبل بدوري الدرجة الثانية، ظهرت خلالها بامتيار، إلا أن ظهورها في الدوري الممتاز، يختلف كثيرًا حتى ولو كانت حكمًا رابعًا.

وأشارت إلى أنها من المتوقع أن تظهر كحكم ساحة في المباريات المقبلة، خاصة وأن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، يثق في جميع عناصر التحكيم، ويمنحهم الثقة في أنفسهم.