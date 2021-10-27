أمطار رعدية والحرارة تعاود للارتفاع .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 1 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر إلى الإثنين 1 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

اعتبارا من الخميس 28 أكتوبر يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 1-2 درجة.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا اليوم الأربعاء على السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 20-30%، وتكون الامطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة 20% وذلك ليومي الخميس والجمعة.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من من اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر إلى الأحد 31 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر إلى الاثنين 1 نوفمبر 2021.