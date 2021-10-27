أخبار عاجلة

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية -
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف -
"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة -
وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف -
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين -
الجيش اليمني يكسر هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ..ويكبدهم عشرات القتلى والجرحى -
رئيس جامعة الملك سعود يدشن انطلاق جائزة "جستن" للتميُّز بالعلوم التربوية والنفسية -
اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور حول التصريحات المستهجنة لوزير الإعلام -
الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً -
"أمانة الطائف" تكشف عن مصنع أثاث يعمل بدون ترخيص داخل منزل شعبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أمطار رعدية والحرارة تعاود للارتفاع .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 1 نوفمبر

Print
أمطار رعدية والحرارة تعاود للارتفاع .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 1 نوفمبر أمطار رعدية والحرارة تعاود للارتفاع .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 1 نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر إلى الإثنين 1 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

اعتبارا من الخميس 28 أكتوبر يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 1-2 درجة.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا اليوم الأربعاء على السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 20-30%، وتكون الامطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة 20% وذلك ليومي الخميس والجمعة.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من من اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر إلى الأحد 31 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 27 أكتوبر إلى الاثنين 1 نوفمبر 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور)

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور)

وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا

وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا

وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي

محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها

محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها