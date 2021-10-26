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وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة

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وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة

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توفى منذ قليل، المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الحادية عشر ضرائب، بالمحكمة الإدارية العليا، وستشيع الجنازة بقرية شبراتنا في الغربية، والدفنة بمقابر العائلة.

المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة:

1- التحق بمجلس الدولة دفعة 1976

2- انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

3- من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية في الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

4- كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان.

5- تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا «فحص» وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

المصرى اليوم

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