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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي

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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي

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أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا شعلة البدء في حملة التضامن الأجتماعى من ميدان بنزايون بمدينة قنا، وذلك في إطار احتفال المحافظة باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد، والعميد احمد عوض المستشار العسكرى، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة.

الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي بقنا
الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي بقنا

أكد محافظ قنا على دعمه الكامل لمريضات سرطان الثدي من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة المرأة المصرية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم العلاج اللازم مجانا، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات والحملات التي يتم تنظيمها سنويا لتوعية السيدات بمرض سرطان الثدى وطرق الكشف الذاتي والكشف المبكر، الذي يعد خطوة وقائية مهمة تعزز من إمكانية اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة، ويساهم في زيادة معدلات الشفاء بنسب تتخطى 90%، كما أنه يحد من احتمال الحاجة إلى الجراحة أو التدخلات الطبية الأخرى.

الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي بقنا

وأشاد بالاهتمام الكبير الذي حظيت به المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، ويتجلى هذا الاهتمام في صور عديدة أبرزها إعـلان عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية حيث شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ سياسيا واقتصاديا ورعايتها صحيا واجتماعيا كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة « ٢٠٣٠» .

الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي بقنا

كما تضمنت الاحتفالية فقرات متنوعة منها، تقديم التوعية من خلال طلبة كليتى الطب والصيدلة بميدان الساعة بوسط مدينة قنا فضلا عن توزيع كتيبات خاصة بالكشف المبكر لسرطان الثدى، مع إضاءة كافة الجهات الداعمة والشريكة باللون الوردي التي شملت ( ديوان عام المحافظة- مديرية التضامن- المجلس القومى للمرأة- مستشفي قنا العام- مركز الأورام- والجهات الداعمة )، بالاضافة إلى جولة الطفطف المزين باللون الوردي في شوارع المدينة بداية من ميدان الساعه حتى مجمع المواقف والعودة مرة أخرى، وعلى هامش الاحتفال تم تنفيذ ٥ محاضرات توعية بجامعة جنوب الوادى عن أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى .

ومن جانبها أشادت الدكتورة هدى السعدى، مقررة فرع المجلس القومي للمراة بقنا بالدور الذي تقوم به المحافظة لتوفير كافة أوجه الراحة والأمان في حماية المرأة ورعايتها صحيا، من خلال توحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل في مجال الصحة وتنمية المرأة لتفعيل حملات التوعية والتثقيف بشأن أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

وأضاف حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ان المديرية قامت بتدريب مكلفات الخدمة العامة باجمالى 115 ألف مكلفة و٢٠٠٠ رائدة مجتمعية على طريقة الكشف الشخصى التي تقوم به السيدات لأنفسهن بهدف الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى والمساهمة في استضافة الاطباء والخبراء الدوليين لتدريب الأطباء وفرق التمريض بالمحافظة .

وفى نهاية الاحتفال قدمت الدكتورة شيماء نصرالله رئيس جمعية أصدقاء مرضى الاورام بقنا درع الجمعية للواء أشرف الداودي محافظ قنا تقديرا لدعمه ورعاية لصحة المرأة القنائية كما قدمت الدروع التذكارية لكلا من وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والصحة ورئيس جامعة جنوب الوادى ومدير مركز الاورام بقنا ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا .

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