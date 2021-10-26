مسئول أمريكي: واشنطن على اتصال بدول الخليج بشأن الاحداث في السودان

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قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأاحداث الأخيرة في السودان، وإنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وحل الجيش السوداني حكومة تقاسم السلطة وعزل رئيس الوزراء المدني أمس الاثنين. وردت وزارة الخارجية الأمريكية بتعليق 700 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وإلى جانب حكومتي بريطانيا والنرويج، نددت الولايات المتحدة بخطوات عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني وقالت الدول، وهي من المانحين الرئيسيين، إنها تشعر بقلق عميق إزاء الوضع ودعت قوات الأمن إلى إطلاق سراح من تم اعتقالهم بشكل غير قانوني.

وقال سوليفان في إفادة بالبيت الأبيض إن أفعال الجيش السوداني «غير مقبولة بالمرة» و«انتكاسة كبيرة ومقلقة» للسودان.

وأضاف أن واشنطن على اتصال وثيق مع زعماء المنطقة، بما في ذلك منطقة الخليج، «لضمان أن ننسق عن كثب ونبعث برسالة واضحة إلى الجيش في السودان بأن عليه ... الكف عن أي عنف ضد المدنيين الأبرياء والعودة إلى مسار ديمقراطي».

وقال «سننظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة لدينا، بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الإقليمية والدول الرئيسية الأخرى، من أجل محاولة دفع العملية السياسية السودانية بأكملها للعودة للسير في اتجاه إيجابي».

وأمس الأثنين أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية، وحل مجلس السيادة الانتقالي وحل مجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، سبق ذلك اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء، والشخصيات السياسية في السودان، الأمر الذي أدخل مسار التحول الديمقراطي في السودان إلى منعطف جديد.