تصاعد أزمة لاعبي المصري مع الإدارة

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تصاعدت أزمة مستحقات لاعبي الفريق الكروي الاول بنادي المصري مع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، بعد ان رفضوا منحهم جزء من مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي،وطالبوا بحصولهم على نسبة الـ25% من مستحقاتهم عن الموسم الجديد أسوة بالعناصر التي انضمت للفريق في بداية الموسم على رأسهم احمد الشيخ واحمد حمودي وعمرو مرعي.

وأمهل اللاعبون القدامى عمرو موسى واحمد شديد واحمد مسعود كريم العرقي وحجاج عويس ومحمد عنترمجلس الإدارة فرصة أخيرة خلال الساعات المقبلة لحل الازمة قبل مواجهة غزل المحلة، المقرر لها بعد غدٍ الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وفرضت فيه إدارة النادي عقوبة مالية على اللاعبين اللذين لم ينتظموا في التدريبات امس بتوقيع غرامة مالية قدره 50 ألف جنيه على كل لاعب وتتضاعف الى 100 ألف جنيه في حالة إستمرار تمرد اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وكان عدد من اللاعبين قد رفض خوض تدريبات الفريق لعدم حصولهم على مستحقاتهم عن الموسم الماضي ونسبة الـ25 % من الموسم الجديد مما دفع مجلس الإدارة لصرف جزء من المستحقات املا في حل الازمة