حسين السمري يعترف رسميًا بتحويل موظفين النادي للتحقيق ومعاقبتهم ..صور

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اعترف حسين السمري المدير التنفيذي باللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك بإحالة بعض الموظفين بالنادي للتحقيق لاحتفالهم بعودة مجلس المستشار مرتضي منصور رئيس النادي المنتخب.

واكد السمري ان من سيدان من الموظفين في التحقيقات ستتم معاقبه فورا، وهو ما كشفته المصري اليوم قبل ان يعترف حسين السمري به علي صفحته الشخصية وكتب السمري علي صفحته الشخصية علي فيس بوك ما نصه بالحرف الواحد:" في البداية لسنا طرفا في القضية من قريب او بعيد مؤكدا ان هناك تعليمات صارمة و مكتوبة منذ فترة ، بحظر مشاركة العاملين او الاجهزة الرياضية بالتدخل او المشاركة في مواقف تتعلق باحداث النادي بشكل مباشر او غير مباشر والتركيز فقط في اداء عملهم ولم يفصل موظفا واحدا وليس ٥٩ كما اشيع .

حسين السمري

واضاف :كل ما حدث اننا نحرص على احترام النادي ونظامه كمؤسسة كبيرة بحكم امانة المسئولية ولا نرضي او نتساهل في حق النادي علينا ولا نوافق ابدا على التجاوز او حدوث فوضى او ترهيب او ترويع لموظفين بالتهديد او الاعتداء او التهجم او الجري وراءهم او تفتيشهم او منعهم من الخروج من المكاتب او النادي او اقتحام النادي او مكاتب قيادات النادي او التعدي بالالفاظ على مسئولين ، فوضى ما بعدها وما الداعي وقال : إن لم نقف امام اي تجاوز او خروج عن الاصول سيتحول النادي فوضى عارمة ولا يصبح مؤسسة بحجم نادي كبير اسمه نادي الزمالك .

- واعترف السمري :ما قمنا به تحويل كل من اساء للنادي واشاع الفوضي شارك اوهدد زملائه وتعدي على رؤساءه الي التحقيق وليس الفصل كما اشيع ومن سيدان سيعاقب هذا امر مؤسسي يخضع لنظام ولوائح وقوانين وقال ليس هناك اية مشكلة في اي وقت بتسليم وتسلم النادي كما تسلمناه باحترام واجراءات من قبل الجهة الادارية طبقا للقانون واللوائح.

وفي النهاية اشكر قيادات النادي وسيطرتهم على الاحداث بحكمة وهدوء وتريث اللواء حسن موسي والدكتور كمال الخولي وكافة المحترمين من العاملين ، حيث كنت في هذا اليوم مشاركا في مؤتمر علمي بجامعة مدينة السادات علمت بالحكم هناك وتابعت الموقف لحظة بلحظة معهم فهم من افضل الرجال المخلصين والمحببين للنادي.