المقاولون يهزم إيسترن كومباني بهدف أوكلي

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حقق المقاولون العرب الفوز على ضيفه ايسترن كومبني بهدف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي اقيمت عصر اليوم على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة 1 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب النيجيري جون أوكلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

يذكر ان هذا الظهور الأول لـ إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

الدفاع: باسم على، فاروقا نور الدين، حسين الشامي.

الوسط: أحمد الشيمي، محمد فتحي، عبدالله ياسين.

الهجوم: لويس إدوارد، جون أوكلي، محمد حمدي زكي.

بينما جاء تشكيل الشرقية:

حراسة المرمى: بوسكا

الدفاع: كمال ابو الفتوح، اسامة العزب، محمد ثابت، عاصم سعيد.

الوسط: محمد ناصر، كريم خميس، علاء عباس.

الهجوم: صلاح عاشور، محمد عصام، أحمد السعيد.