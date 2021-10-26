أخبار عاجلة

رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز -
بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر -
بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات -
واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان -
تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6% -
الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات جبهة تيغراي صوب العاصمة -
مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم" -
"عتود جازان" يستعدّ لاستقبال زواره في فصل الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

Print
استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

جي بي سي نيوز :- أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، حول حكومة بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها، أن غالبية الأردنيين (74%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد.

وأشار الاستطلاع، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء؛ الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.

"مستجيبو محافظة عجلون الأكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة الأقل سعادة" بحسب الاستطلاع.

ويعتقد الأردنيون أن دولة الإمارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.

وبحسب الاستطلاع، يصف الأشخاص الأكثر تعليما أنفسهم "بأنهم سعداء" أكثر من الآخرين (بكالوريوس فأعلى 72% سعيد، أقل من ثانوي 63% سعيد). ويصف الأفراد الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) بأنهم "سعداء" أكثر من باقي الفئات العمرية (18-54 سنة).

ونفّذ الاستطلاع في الفترة بين 4-11/10/2021، حيث بلغ حجم العينة الوطنية 1872 شخصاً ممن تزيد أعمارهم الـ18 سنة، وبنسبة 50% ذكوراً، و50 % إناثاً، جرى اختيارهم بشكل عشوائي من 156 موقعا تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة.

وبلغ حجم عينة قادة الرأي (655) مستجيبا، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال،الكتاب والصحفيون، الأدباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (93.5%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 75 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً، و15 مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج

رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج

لبنان.. أهالي موقوفي أحداث الطيونة يطالبون بإخلاء سبيل أبنائهم

لبنان.. أهالي موقوفي أحداث الطيونة يطالبون بإخلاء سبيل أبنائهم

"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة

"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة

أمير قطر يوفد وزير الخارجية إلى بيروت قريبا لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية

أمير قطر يوفد وزير الخارجية إلى بيروت قريبا لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية