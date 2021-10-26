استطلاع رأي: 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء

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جي بي سي نيوز :- أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، حول حكومة بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها، أن غالبية الأردنيين (74%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمع سعيد.

وأشار الاستطلاع، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن 65% من الأردنيين يصفون أنفسهم بالسعداء؛ الأمر الذي قد يعني أن حكم الأردنيين على سعادة غيرهم أو على سعادتهم تحتاج إلى مراجعة.

"مستجيبو محافظة عجلون الأكثر سعادة، بينما كان مستجيبو محافظة الطفيلة الأقل سعادة" بحسب الاستطلاع.

ويعتقد الأردنيون أن دولة الإمارات هي الأكثر سعادة من بين دول الوطن العربي، وأن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الأكثر سعادة في العالم.

وبحسب الاستطلاع، يصف الأشخاص الأكثر تعليما أنفسهم "بأنهم سعداء" أكثر من الآخرين (بكالوريوس فأعلى 72% سعيد، أقل من ثانوي 63% سعيد). ويصف الأفراد الأكبر عمراً (55 سنة فأكثر) بأنهم "سعداء" أكثر من باقي الفئات العمرية (18-54 سنة).

ونفّذ الاستطلاع في الفترة بين 4-11/10/2021، حيث بلغ حجم العينة الوطنية 1872 شخصاً ممن تزيد أعمارهم الـ18 سنة، وبنسبة 50% ذكوراً، و50 % إناثاً، جرى اختيارهم بشكل عشوائي من 156 موقعا تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة.

وبلغ حجم عينة قادة الرأي (655) مستجيبا، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال،الكتاب والصحفيون، الأدباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (93.5%).

وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 75 باحثاً وباحثة ميدانياً ومكتبياً، و15 مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).