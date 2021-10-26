أخبار عاجلة

رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج -
اكتمال قائمة المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان -
الجيش اليمني ينتزع مواقع جديدة من الحوثيين في تعز -
بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر -
بمشاركة سعودية... استمرار مناورات تمرين الحرب الجوي الصاروخي بالإمارات -
واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان -
تقرير "جدوى": استقرار أسعار العقارات السكنية خلال الربع الثالث.. وانخفاض الإيجارات 3.6% -
الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات جبهة تيغراي صوب العاصمة -
مدير شرطة العاصمة المقدسة يقلد "الزهراني" رتبة "مقدم" -
"عتود جازان" يستعدّ لاستقبال زواره في فصل الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

تحرك نيابي بعد تصريحات سناء قموة حول الغذاء المسرطن

Print
تحرك نيابي بعد تصريحات سناء قموة حول الغذاء المسرطن تحرك نيابي بعد تصريحات سناء قموة حول الغذاء المسرطن

جى بي سي نيوز  :- اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور احمد السراحنة اليوم الاثنين بان ما صرحت به المسؤوله السابقة في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة سناء قموة بخصوص مواد مسرطنة في الغذاء الأردني يعتبر خطير جدا لا يمكن ان نسكت عليه او نتغاضى عنه . 

واضاف في تصريحات اذاعية : انه سيتم استدعاء المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومديرة مختبرات الغذاء والدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً الدكتورة سناء قموة و وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من اجل عقد اجتماع لبحث ما ادعته قموة . 

وكانت قموة صرحت سابقا ان سبب سرطان الثدي والقولون والمستقيم لدى النساء والقولون والمستقيم لدى الرجال هو وجود مواد مسرطنة في الغذاء خاصة في القمح والحليب والبقولويات والأرز والاسماك . 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج

رسمياً.. الحكومة اللبنانية تدرس إقالة جورج قرداحي لحل الأزمة مع الخليج

لبنان.. أهالي موقوفي أحداث الطيونة يطالبون بإخلاء سبيل أبنائهم

لبنان.. أهالي موقوفي أحداث الطيونة يطالبون بإخلاء سبيل أبنائهم

"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة

"حركة أمل" اللبنانية: لن نساوم على دماء ضحايا وجرحى "جريمة" الطيونة

أمير قطر يوفد وزير الخارجية إلى بيروت قريبا لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية

أمير قطر يوفد وزير الخارجية إلى بيروت قريبا لبحث الأزمة اللبنانية الخليجية