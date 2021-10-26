الأردن : 17113 جريمة وقعت منذ بداية العام الحالي

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جى بي سي نيوز :- قال مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة، الاثنين، إنّ مديرية الأمن لديها خطط وضعت وتم بلورتها في 2020/2021 تقوم على ملاحقة الجرائم والحد منها وكشف ملابستها والقبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء.

واضاف : أن 17113 جريمة وقعت منذ بداية العام الحالي حتى الآن، أُكتشف منها 15724، بنسبة 92%.

وتابع، أن النصف الأول من العام الحالي ارتكب 9649، بينما وقع 12779 جريمة بنفس الفترة من عام 2019؛ أي بانخفاض 24.5%، قائلا: "المنحنى البياني للجريمة في الأردن في انخفاض" ، وفق المملكة .

ولفت العميد العوايشة، إلى أنه "في عام 1997 كان عدد سكان الأردن 3 مليون وكانت نسبة ارتكاب الجرائم 43 جريمة لكل 10 آلاف مواطن، وفي الوقت الحالي نسبة ارتكاب الجريمة لكل 10 آلاف مواطن 18.5 جريمة".

وأشار، إلى أن "35 جرمية تدخل في تصنيف الأمن العام للجرائم، لأن المجتمع الأردني مجتمع محافظ والجريمة تعتبر سلوك شاذ ومخالف للعادات والتقاليد وبالتالي يعتبر جريمة".