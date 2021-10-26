بالأرقام.. التاريخ يُدعم ميلان قبل مواجهة تورينو بالدوري الإيطالي

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يعود منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي بمجموعة أخرى من المباريات منتصف هذا الأسبوع، حيث يواجه ميلان تورينو في ملبعب سان سيرو يوم الثلاثاء. كان ميلان مبهرًا هذا الموسم، وربما سيكون له اليد العليا في هذه المباراة.

تورينو في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإيطالي وكانت نتائج غير مستقرة هذا الموسم، حيث فاز الفريق الضيف على جنوى بنتيجة 3-2 في بداية الأسبوع، وسيريد نتيجة مماثلة من هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل ميلان المركز الثاني في جدول الدوري في الوقت الحالي وكان استثنائيًا هذا الموسم. حقق الروسونيري فوزًا بنتيجة 4-2 على بولونيا في مباراتهم السابقة وسيكون واثقًا قبل هذه المباراة.

وتعرض سامو كاستيليجو لإصابة خلال المباراة الماضية ولن يكون متاحًا للاختيار أمام تورينيو. أليساندرو فلورنزي وأنتي ريبيك وإبراهيم دياز لم يتعافوا بعد ولن يكونوا قادرين على الظهور في مباراة الليلة.

على الجانب الأخر يتعافى رولاندو ماندراجورا من الجراحة التي خضع لها وقد تم استبعاده من هذه المباراة. تلقى كريستيان أنسالدي إصابة ضد جنوى الجولة الماضية ولا يزال هناك شك حول مشاركته أمام تورينو.

ميلان ضد تورينو وجهًا لوجه:

ميلان لديه سجل مثير للإعجاب ضد تورينو، حيث فاز 18 من أصل 35 مباراة لعبت بين الفريقين. نجح تورينو في تحقيق أربعة انتصارات فقط ضد ميلان وسيتعين عليه التكثيف يوم الثلاثاء.

وعقد اللقاء السابق بين الفريقين الإيطاليين في مايو من هذا العام وانتهى بفوز مُذهل بنتيجة 7-0 لميلان. كان تورينو كئيبًا تمامًا في ذلك اليوم وسيحتاج إلى أن يكون أكثر قوة في مباراة الليلة.